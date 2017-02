Activités en l’honneur du 87e anniversaire de la fondation du PCV

Le Comité du Parti pour Hanoï a organisé une cérémonie célébrant le 87e anniversaire de la fondation du PCV. Photo: HNM





Hanoi (VNA) - De nombreuses activités ont eu lieu dans diverses localités du pays en l’honneur du 87e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien (PCV).Jeudi matin, le Comité du Parti pour Hanoï a organisé une cérémonie célébrant cet événement.Le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoï, Hoàng Trung Hai a affirmé que la fondation du PCV, le 3 février 1930, était un grand tournant dans l’histoire de la Révolution vietnamienne et marquait une étape brillante sur la voie de développement de notre peuple.Ces 87 dernières années, le PCV a dirigé la Révolution vietnamienne vers de grandes victoires successives malgré d’importantes difficultés. Sous la direction du PCV, le peuple vietnamien a réalisé des exploits au XXe siècle, dont la victoire de la Révolution d’Août 1945, les Résistances victorieuses pour la libération et la réunification nationales, ainsi que le succès de l’œuvre du Dôi moi (Renouveau).Passant en revue les réalisations de la ville de Hanoï ces dernières années, Hoàng Trung Hai a appelé les membres du PCV et la population de la capitale à conjuguer les efforts pour faire de Hanoï une ville riche et puissante, et édifier un Vietnam pacifique, indépendant, unifié, démocratique et prospère.

De nombreux Vietnamiens sont venus fleurir le mémorial du Président Hô Chi Minh, à Moscou. Photo: VOV.





* Toujours jeudi 2 février, en Russie, le personnel de l’Ambassade du Vietnam et de nombreux Vietnamiens sont venus fleurir le mémorial du Président Hô Chi Minh et la stèle commémorative du Secrétaire général Lê Duân à Moscou.Ils ont exprimé leur profonde gratitude envers les fondateurs du PCV qui ont conduit la Révolution vietnamienne à aller de victoire en victoire et contribué à cultiver les relations de solidarité Vietnam - Russie.* Le Comité populaire de la ville de Cao Lanh, province de Dông Thap (au Sud) a récemment organisé un programme artistique pour célébrer le 87e anniversaire du PCV et le 10e anniversaire de cette ville. Ont également été organisées à cette occasion de riches activités culturelles qui ont pour but de présenter la gastronomie de la ville de Cao Lanh ainsi que ses réalisations socio-économiques obtenues ces 10 dernières années. -NDEL/VNA