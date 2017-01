Dans la ville méridionale de Cân Tho, les rues de fleurs et de lumières attendent la foule

Photo : plo.vn

Can Tho (VNA) - Des centaines de milliers sont attendus dans les rues de fleurs et de lumières inaugurée mardi dans la ville de Can Tho (Sud).

La rue des fleurs, d’une longueur de plus de 300m, est installée sur les allées Vo Van Tan et Nguyen Thai Hoc, ​et celle de lumières, sur l’avenue Hoa Binh. L’événement a vu une participation nombreuse de la population et des touristes.

«Les fleurs et les couleurs forment une parfaite harmonie. On dirait que la rue de fleurs présente une ville de Can Tho en miniature. On se sent vraiment enthousiaste en visitant cette rue de fleurs», a d​éclaré Lam Hanh Nguyen, une jeune femme de la ville.

​Les rues de fleurs et de lumières, décorées pour le plaisir des yeux de tous les habitants et touristes pendant le Têt traditionnel, fermeront leurs portes le 3 février. –VOV/VNA