Hanoi (VNA) - Le XIIIe Congrès national du Parti a travaillé samedi 30 janvier en séance plénière.

(De droite à gauche) le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et et le membre permanent du Secrétariat du Parti Trân Quôc Vuong votent pour élire le Comité central du Parti du 13e mandat. Photo : VNA

Le membre du Bureau politique, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong, au nom du Présidium, a dirigé la 5e journée de travail du congrès.Dans la matinée, le congrès a approuvé l’ajustement de son ordre du jour. Le congrès devrait se clôturer lundi premier février.Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, Pham Minh Chinh, au nom du Présidium, a lu le rapport du Présidium sur les résultats des discussions par les délégués du Rapport du Comité central du Parti du XIIe mandat sur le travail du personnel du Comité central du Parti du XIIIe mandat.Le congrès a élu le Comité de dépouillement des votes.Le congrès a approuvé par vote la liste des candidats au Comité central du Parti du XIIIe mandat qui sont présentés, se sont présentés ou s’en sont retirés.Le congrès a approuvé la liste électorale du Comité central du Parti du XIIIe mandat (membres officiels et suppléants).Dans l’après-midi, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, au nom du Présidium, a lu le rapport de réception et d’explication du Présidium sur les opinions des délégués sur les documents soumis au XIIIe Congrès national du Parti.Le Comité de dépouillement des votes guide l’inscription sur le bulletin de vote et l’élection du Comité central du Parti du XIIIe mandat.Les délégués ont reçu leurs bulletins de vote, inscrit leurs bulletins de vote et voté le Comité central du Parti du XIIIe mandat.Le Comité de dépouillement des votes a procédé au recensement des voix.Après avoir terminé le recensement des votes, la liste des membres (officiels et suppléants) du Comité central du Parti du XIIIe mandat a été annoncée.Dimanche 31 janvier, le congrès sera en congé.Le Comité central du Parti du XIIIe mandat convoquera son premier plénum pour élire le Bureau politique, le secrétaire général du Parti, le Secrétariat, la Commission d’inspection du Comité central du Parti et le président de la Commission d’inspection du Comité central du Parti. – VNA