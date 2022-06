Photo d'illustration : https://banahills.sunworld.vn/

Hanoï (VNA) – Les votes et la remise des prix pour la 27e édition des World Travel Awards (WTA) auront lieu cette année, a annoncé le 6 juin l'Administration nationale du tourisme (ANT) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le 30 mai, les activités de vote pour les prix régionaux et continentaux ont débuté, afin de sélectionner les meilleurs candidats pour concourir au niveau mondial. La période de vote durera jusqu'au 31 août

Cette année, le tourisme vietnamien est nominé dans 10 catégories des World Travel Adwards (WTA) pour l'Asie 2022

Auparavant, le Vietnam avait été nommé « Première destination d'Asie », et ce à trois reprises, plusieurs fois en tête de la région dans les catégories du patrimoine, de la culture et du tourisme durable de 2018 à 2021.

En 2022, l’ANT continue d'appeler les gens dont les touristes à voter pour le tourisme vietnamien, en se concentrant sur les catégories « Première destination d'Asie », « Première destination patrimoniale d'Asie », « Première destination culturelle d'Asie » et « Première destination touristique durable d'Asie ».

Pour participer aux votes, il suffit de se connecter au site web des WTA, à l’adresse : http://www.worldtravelawards.com.

Créés en 1993, les World Travel Awards sont considérés comme les Oscars de l'industrie du tourisme. Le concours récompense chaque année les destinations les plus remarquables et les prestataires de services de voyage de la plus haute qualité.

En 2019 et 2020, le Vietnam s'est imposé dans les catégories de patrimoine, de culture et d'arts culinaires.- VNA