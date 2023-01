Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (deuxième à droite) et le directeur général des opérations de la Banque mondiale Axel Van Trotsenburg. Photo: VGP/Hai Minh

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà a assisté les 16 et 17 janvier à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) 2023 à Davos, en Suisse, à l'invitation de son fondateur et président exécutif Klaus Schwab. Opportunité pour réaffirmer la participation du Vietnam aux efforts communs afin de relever les défis du monde.



La coopération entre le Vietnam et le WEF remonte à 1989, et jusqu'à présent, il reste un forum important qui soutient le développement et l'intégration internationale de notre pays.



Un partenariat étroit et efficace



Pour le Vietnam, le WEF constitue un mécanisme de dialogue important lui permettant de promouvoir son image à l’international, d’effectuer des réformes économiques, et d’attirer des investissements directs étrangers. Ainsi, le Vietnam a toujours soutenu les activités du WEF depuis son adhésion il y a plus de 30 ans. Les hauts dirigeants vietnamiens ont assisté régulièrement aux réunions annuelles du WEF tenus à Davos. De plus, notre pays se coordonne avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour organiser des conférences du WEF dans la région. Les domaines de coopération entre le Vietnam et le WEF n’ont cessé de s’élargir, parmi les plus efficaces figurent l'agriculture, l'industrie, le commerce, les infrastructures ou encore les technologies de l'information, comme l’a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu.



“Le Vietnam fait partie des pays membres les plus actifs du Forum économique mondial. Les deux parties ont signé un plan de coopération à long terme et organisé un certain nombre d'événements conjoints, en particulier l'organisation du Forum économique WEF - ASEAN 2018. Pour le WEF, le Vietnam est non seulement une économie dynamique, mais aussi un pays innovant qui se tient toujours prêt à écouter d’autres points de vue et à apprendre de nouvelles choses. C'est pourquoi, notre partenariat avec le WEF est très étroit et efficace”, a-t-il fait savoir.



Partager sa vision au monde



Alors que le monde doit faire face à de différentes crises politique et économique, le Vietnam est connu comme un pays émergent qui s’engage en faveur de la transformation énergétique et numérique pour une reprise rapide et durable après la crise sanitaire.



Par conséquent, lors de la réunion du WEF 2023, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a partagé avec les autres pays participants les politiques et expériences vietnamiennes en matière d'intégration internationale, de développement socio-économique, ainsi que d'attraction d'investissements étrangers, tout en réaffirmant la volonté de Hanoi de promouvoir le commerce et les investissements avec les grands groupes et organisations du monde.



Au WEF 2023, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a participé aux débats axés sur la sécurité alimentaire dont le débat de Food Action Alliance placé sous le thème "Investir dans le renforcement de la résilience" et le débat "La connexion: alimentation-énergie-eau", l’objectif étant de préparer la quatrième Conférence mondiale sur les systèmes alimentaires durables qui se tiendra en avril 2023 au Vietnam. Le vice-Premier ministre a également coprésidé le forum d’affaires Vietnam - WEF: un parcours pour la transformation verte et innovante". Trân Hông Hà a profité de l’occasion pour rencontrer entre autres le président exécutif du WEF, le professeur Klaus Schwab, le directeur général du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) Achim Steine et le directeur général des opérations de la Banque mondiale Axel Van Trotsenburg. Ces activités témoignent par ailleurs de la volonté de Hanoi de contribuer aux efforts communs pour relever les défis mondiaux.



“Le Forum économique mondial est un partenaire très important qui nous aide à profiter des ressources externes pour réaliser nos objectifs de développement et créer un nouvel élan à notre croissance. Le Forum économique mondial qui dispose d'un réseau d’entreprises et d'investisseurs à travers le monde peut aider le Vietnam à y accéder. En outre, il existe un programme de consultation politique entre le Vietnam et le WEF. Ainsi, le gouvernement vietnamien considère le Forum économique mondial comme l'un de ses principaux partenaires de développement”, a ajouté Nguyên Minh Vu.



Plus de 30 ans après son adhésion, le Vietnam s'est toujours montré un membre actif et responsable ainsi qu’un partenaire fiable du WEF. Les contributions actives du Vietnam au WEF 2023 devraient rendre plus substantiel et plus efficace le partenariat bilatéral. -VOV/VNA