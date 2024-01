Cartes d'assurance maladie. Photo : VNA

Hanoï, 10 janvier (VNA) - La Sécurité sociale vietnamienne (VSS) a remis des livrets d'assurance sociale et des cartes d'assurance maladie aux personnes en difficulté à l'approche du Nouvel An lunaire (Têt), dans le but d'élargir la couverture de l'aide sociale.Cet effort annuel, mené aux niveaux central et local, s'inscrit dans l'objectif de fournir à tous une assurance sociale et maladie énoncé dans les Résolutions 20-NQ/TW et 28-NQ/TW du Comité central du Parti.En outre, l'agence offrira également des cadeaux aux patients pauvres bénéficiant d'une assurance maladie qui reçoivent des soins dans les hôpitaux pendant les vacances du Têt.Pour financer cette initiative, la VSS a jusqu'à présent collecté plus de 22 milliards de dongs (916.000 dollars) en espèces et en nature auprès d'entreprises et de philanthropes à l'échelle nationale.L'année dernière, elle a remis 267.000 livrets d'assurance sociale et cartes d'assurance maladie, pour une valeur totale de 79,4 milliards de dongs. L'ensemble du secteur a accordé 3.881 cadeaux d'une valeur de plus de 2,3 milliards de dôngs aux patients bénéficiant d'une assurance maladie et soignés dans les hôpitaux centraux, provinciaux et de district. - VNA