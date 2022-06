Hanoi (VNA) - Un voyage de presse "Visiter Huê" sera organisé pour la première fois avec la participation d’invités spéciaux, visant à promouvoir Thua Thiên-Huê et à attirer des touristes nationaux et internationaux dans cette province du Centre.

Huê où la Rivière des Parfums déroule nonchalamment son écharpe brillante au milieu de douces collines séduit toujours les voyageurs

Prévu du 20 au 26 juin par le Département provincial du tourisme en écho au Festival de Huê 2022, le voyage devra réunir les blogueurs Ly Thanh Co, Le Ha Truc et Lo Huu Duc Anh, l’acteur Binh An, le styliste Monsimi, le vlogger Hachi Hachi, le photographe Vu Bao Khanh, les titokers Melon, Duong Vu et Hukha.

Ils découvriront de nouveaux produits touristiques tels que l’excursion en aviron sur la lagune de Tam Giang, la visite de l’ancienne capitale de Huê depuis une montgolfière géante et la tyrolienne ou le highwire aux sources chaudes de Thanh Tan, ainsi que les les plats de Huê, les plats de rue et la cuisine royale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue vendredi 17 juin à Hanoi, le directeur du Département du tourisme de Thua Thiên-Huê, Nguyên Van Phuc, a déclaré que l’idée d’organiser le voyage de presse a été lancée depuis longtemps mais retardé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Mondialement connue pour son ancienne cité impériale de Huê, ses palais et ses mausolées royaux, ses pagodes et temples, ses paysages pittoresques, Thua Thiên-Huê est une destination touristique très prisée des touristes vietnamiens et étrangers. – VNA