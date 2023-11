L'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi (2e à partir de la gauche) offre un cadeau au secrétaire d'Etat Inácio Arruda. Photo: VNA

Brasilia (VNA) - A l'occasion de sa prise de fonction, l'ambassadeur du Vietnam au Brésil , Bui Van Nghi, a eu le 21 novembre une séance de travail avec Inácio Arruda, secrétaire d'Etat de la science et de la technologie pour le développement social au ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MCTI), aussi président de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam (ABRAVIET).Lors de leur séance de travail, Bui Van Nghi et Inácio Arruda ont discuté du potentiel de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies.Les deux parties ont souligné que les résultats obtenus lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil avaient posé des bases solides pour consolider la coopération actuelle et ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités. Elles sont convenues de continuer à promouvoir les domaines de coopération d'intérêt mutuel afin de renforcer les échanges commerciaux.En tant que président de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, M. Arruda s'est engagé à continuer de se coordonner étroitement avec l'ambassade du Vietnam à Brasilia pour promouvoir la coopération bilatérale. Il a également déclaré être prêt à jouer le rôle de passerelle pour aider l'ambassadeur vietnamien à rencontrer et à nouer des liens avec des dirigeants d'entreprises potentielles, ainsi qu'avec de grandes associations industrielles et d'import-export brésiliennes.M. Arruda a exprimé son attente de la visite officielle au Vietnam du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, sur invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh. Il s'agira d'une excellente occasion pour les délégations d'entreprises brésiliennes de sonder les opportunités de coopération au Vietnam, a-t-il estimé.Le Vietnam et le Brésil sont actuellement les plus grands partenaires commerciaux l'un de l'autre en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, avec un record d'environ 6,78 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2022, soit une augmentation annuelle de 6,6% et trois fois plus qu'au cours de la dernière décennie. -VNA