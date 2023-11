Lors du dialogue. Photo : VNA

Il a proposé que l' APEC et ses partenaires promeuvent des programmes de coopération sur les énergies renouvelables et les industries vertes ; développent l’agriculture écologique et la récupération des ressources ; le bien-être social et la transition juste. Le dirigeant vietnamien a souligné que c'était le moment où toutes les économies devaient concrétiser leurs engagements historiques qu'elles ont pris pour protéger la Terre et l'avenir des générations futures.Les dirigeants ont salué les propositions pratiques et ont soutenu les efforts du Vietnam pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de conversion énergétique. Ils ont appelé à une coopération internationale accrue pour réduire les émissions, promouvoir la transition énergétique durable et progresser vers une croissance verte. Ils ont partagé les efforts et les solutions que chaque économie a mis en œuvre pour relever les défis environnementaux et climatiques.Avant le dialogue, le chef d'Etat vietnamien a eu des échanges avec le secrétaire général du Parti communiste chinois, président chinois Xi Jinping ; le président américain Joe Biden ; le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Kishida Fumio pour continuer à approfondir les relations avec les partenaires et échanger sur les questions d’intérêt commun.Le même après-midi, Vo Van Thuong a assisté à la séance d'ouverture du Dialogue entre les dirigeants économiques de l'APEC et les membres du Conseil consultatif des affaires de l'APEC (ABAC). –VNA