Le président Vo Van Thuong rend visite au personnel de l'ambassade du Vietnam au Japon. Photo : VNA

Le chef de l’Etat s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Lors de sa visite officielle au Japon, dans la matinée du 27 novembre (heure locale), le président Vo Van Thuong a rendu visite au personnel de l'ambassade du Vietnam au Japon et rencontré des intellectuels représentant des générations de Vietnamiens au Japon.S'exprimant à cette occasion, Vo Van Thuong a déclaré que les dirigeants des deux pays souhaitaient porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Dans cet esprit, le président a demandé à l'ambassade de bien mettre en œuvre les options et les accords entre les deux pays, dont ceux conclus lors de cette visite. En particulier, il faut continuer à encourager le Vietnam à participer plus profondément à la chaîne de production japonaise ; exhorter le Japon à continuer de le soutenir en accordant l'aide publique pour le développement (APD) ; promouvoir la coopération bilatérale dans les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la défense, la sécurité et dans d’autres domaines.Le chef de l’Etat a demandé à l'ambassade de promouvoir les activités d'échange culturel et entre les peuples, en particulier en promouvant le rôle des près de 100 paires de localités ayant établi des relations de coopération. Il a également demandé à l'ambassade de bien remplir sa mission de protection des citoyens.A cette occasion, le président s'est entretenu avec des scientifiques, des intellectuels et des représentants de plusieurs générations de Vietnamiens ayant apporté de nombreuses contributions aux relations entre le Vietnam et le Japon. Il a souligné les contributions d'intellectuels vietnamiens exemplaires qui avaient activement soutenu la communauté vietnamienne au Japon et renforcé les relations bilatérales.Le dirigeant a souhaité que les jeunes Vietnamiens du Japon continuent d'atteindre de nouveaux acquis dans leur domaine de compétence, au bénéfice de leur pays d'accueil et des relations entre les deux pays.