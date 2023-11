Le président Vo Van Thuong (droite) et Vladislav Valerievich Shapsha, gouverneur de l'oblast de Kalouga de Russie . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 22 novembre à Hanoï Vladislav Valerievich Shapsha, gouverneur de l'oblast de Kalouga de Russie, en visite au Vietnam.Il a déclaré que le Vietnam valorisait les relations traditionnelles d'amitié et de partenariat stratégique intégral avec la Russie.Le gouverneur de la province de Kalouga a estimé que potentiel de coopération entre les deux parties restait très important. Les atouts de la province de Kalouga sont l'industrie automobile, les transports, la transformation du bois, l'alimentation, l'agriculture de haute technologie, l'énergie... Il a souhaité promouvoir la coopération avec le Vietnam dans ces domaines.Il s'est réjoui d'annoncer que les partenaires vietnamiens menaient des activités de production de lait de vache à Kalouga, dans le but à long terme de fournir des produits à l'Asie-Pacifique et au Vietnam. Kalouga est jumelé avec la province vietnamienne de Binh Thuan. Les deux localités coopèrent également activement dans le tourisme et les activités d'échange culturel.Vo Van Thuong a souligné que la coopération décentralisée était très importante, approfondissant les relations entre les deux pays. Avec le soutien du gouverneur, les projets des entreprises vietnamiennes investissant à Kalouga sont mis en œuvre efficacement.Il a souhaité que Kalouga et Binh Thuan prennent davantage de mesures pour promouvoir la coopération touristique, car Binh Thuan était une localité dotée d'avantages en termes de paysages naturels, d'un magnifique littoral et constituait une destination attrayante pour les touristes russes. - VNA