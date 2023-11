Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ancien Premier ministre, le vice-président du Parti libéral-démocrate Aso Taro. Photo : VNA



Le président Vo Van Thuong, le président du Parti japonais Komeito Yamaguchi Natsuo et les délégués. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong et le président du Parti communiste japonais Shii Kazuo. Photo : VNA



Tokyo (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 28 novembre à Tokyo l'ancien Premier ministre, le vice-président du Parti libéral-démocrate (PLD) Aso Taro, le président du Parti japonais Komeito Yamaguchi Natsuo, le président du Parti communiste japonais Shii Kazuo et des parlementaires et des amis japonais.Lors de sa rencontre avec le vice-président du PLD, Vo Van Thuong a souhaité que Aso Taro continue à apporter des contributions positives et efficaces au renforcement de la coopération Vietnam-Japon ainsi qu'à la promotion des relations bilatérales entre le PLD et le Vietnam, notamment promouvoir les échanges entre les Partis et les parlementaires, la coopération économique, commerciale et d'investissement.Aso Taro a exprimé son désir de promouvoir la coopération Vietnam-Japon dans les domaines de l'économie et des échanges entre les peuples, soulignant que le Vietnam était une destination pour les investisseurs japonais pendant le processus de transformation de la chaîne d'approvisionnement, avec des ressources humaines attractives et les marchés potentiels.Lors de sa rencontre avec le président du Parti japonais Komeito Yamaguchi Natsuo, le président vietnamien a proposé de continuer à prêter attention au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines des échanges de haut niveau et la coopération entre le Parti Komeito et le Parti communiste du Vietnam, ainsi qu'à la promotion de la coopération décentralisée.Yamaguchi Natsuo a affirmé que son Parti continuerait à soutenir et à renforcer la coopération avec le Vietnam pour approfondir davantage les relations Vietnam-Japon dans les temps à venir, en particulier dans les infrastructures de haute qualité, la santé, le travail, l’éducation.Lors d'une rencontre bilatérale, le président Vo Van Thuong a demandé au président du Parti communiste japonais Shii Kazuo de continuer à prêter attention au soutien et au renforcement de la coopération et des échanges entre les deux pays, y compris les échanges entre les deux Partis communistes ; de partager des informations, des expériences dans l’édification du Parti, de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des trois avancées stratégiques approuvées par le 13e Congrès national du Parti.Shii Kazuo a félicité les deux pays pour avoir élevé leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, apprécié les réalisations du processus d'innovation du Vietnam, souhaitant favoriser les échanges entre les deux Partis communistes. Il a demandé au Vietnam de continuer à soutenir la non-prolifération des armes nucléaires.Lors de la rencontre avec des parlementaires et amis japonais, le chef de l’État vietnamien a exprimé sa joie et son émotion de les retrouver. Il a affirmé que les échanges entre les jeunes dirigeants, les jeunes parlementaires et les deux peuples étaient un facteur important pour créer des relations de confiance et durables entre les deux pays.Les parlementaires ont affirmé contribuer au resserrement de la coopération Vietnam-Japon, notamment la promotion des échanges entre les jeunes dirigeants et les jeunes parlementaires des deux pays. - VNA