VNPT prévoit de désactiver la technologie 2G en septembre. Photo: hanoimoi.vn



Hanoï (VNA) - Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a élaboré un plan pour désactiver le signal 2G et offrir un support de conversion optimal, afin de se préparer à la fin de l'ancienne technologie en septembre prochain.

Ces deux dernières années, le groupe a désactivé les stations 2G individuelles qui généraient peu ou pas de trafic. De plus, il a intensifié ses campagnes de communication pour sensibiliser les clients à cette politique et à son agenda.

En particulier, pour aider les clients concernés, le fournisseur de services de télécommunications a déployé une assistance directe et a proposé des réductions sur les équipements terminaux. Les clients ont été invités à vérifier rapidement les informations sur leurs appareils 2G et à passer à des appareils 3G, 4G ou 5G.

Selon le ministère de l'Information et des Communications, l'élimination du signal 2G vise à optimiser la planification des fréquences pour allouer la bande passante aux technologies mobiles plus avancées. Pour les opérateurs de réseaux, l'arrêt de l'utilisation de l'ancienne technologie permettra d'exploiter plus efficacement les infrastructures et les coûts du réseau et de répondre aux exigences du processus national de transformation numérique. -VNA