Photo : VNA

Vinh Long (VNA) – La province vietnamienne de Vinh Long (dans le delta du Mékong) est un partenaire important dans divers domaines de la province cambodgienne Banteay Mean Chey.

C’est ce qu’a déclaré Oum Reatrey, gouverneur de la province cambodgienne Banteay Mean Chey, à la tête d’une délégation de cette localité ayant rendu visite et présenté ses vœux du Têt du Chat (Nouvel An lunaire) à l'organisation du Parti, à l'administration et aux habitants de Vinh Long, le 17 janvier.

Il a affirmé que le Vietnam et le Cambodge entretenaient des relations d'amitié traditionnelles de longue date, se déclarant convaincu que les liens bilatéraux continueraient à se développer de manière durable.

Le président du Comité populaire de Vinh Long, Lu Quang Ngoi, a souligné que Vinh Long et Banteay Mean Chey avaeint signé un protocole d'accord sur la coopération au développement en 2011, puis des protocoles d'accord sur la coopération pour les périodes 2012 - 2016 et 2017 – 2022 pour renforcer la solidarité, la coopération et l’amitié entre les deux pays en général et les deux provinces, en particulier.

Selon lui, la situation socio-économique de Vinh Long s'est améliorée en 2022 après la pandémie de COVID-19, avec notamment un PIB régional de 40.000 milliards de dongs, en hausse de 11,2% sur un an. Le revenu annuel par habitant était de 69 millions de dongs. Le chiffre d'affaires total à l'exportation a atteint plus de 793 millions de dollars. Vinh Long abrite environ 22.000 Khmers - soit 2,2% de sa population totale. -VNA