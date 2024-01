Le président du Comité populaire de la province de Vinh Long, Lu Quang Ngoi (gauche) reçoit les cadeaux de la délégation de la province cambodgienne de Banteay Meanchey, dirigée par son gouverneur Oum Reatrey. Photo: VNA



Vinh Long (VNA) – Une délégation de la province cambodgienne de Banteay Meanchey, dirigée par son gouverneur Oum Reatrey, est venue mardi 23 janvier formuler ses meilleurs vœux du Nouvel An lunaire 2024 au Comité du Parti de la province de Vinh Long, aux autorités et à la population provinciale.

Remerciant la délégation de la province de Banteay Meanchey, le président du Comité populaire de la province de Vinh Long, Lu Quang Ngoi, a souhaité voir la solidarité basée sur le concept de "bons voisins, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable" entre les deux pays et les deux localités se développer sans cesse.

De son côté, le gouverneur provincial, Oum Reatrey, a affirmé que le Cambodge et le Vietnam étaient deux bons voisins cultivant une longue tradition de coopération. Il a déclaré que Vinh Long est un partenaire important dans tous les domaines de sa province espérant que la bonne amitié et la coopération entre les peuples vietnamien et cambodgien, entre les habitants des provinces de Vinh Long et Banteay Meanchey en particulier, deviendraient de plus en plus fortes. -VNA