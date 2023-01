Nouveau joueur dans le secteur automobile, Vinfast gagne une position prestigieuse sur le marché domestique et s’avance à grands pas à l’international. Photo: Vingroup/CVN

Hanoi (VNA) - Vingroup vient d’être renommé sur la liste des dix meilleurs lieux de travail au Vietnam. Le plus grand conglomérat privé du pays a aussi figuré l’an passé dans le Top 50 des meilleurs recruteurs vietnamiens.

Selon une étude d’Anphabe, les quatre secteurs de pointe de Vingroup, que sont automobile, immobilier, hôtellerie et éducation, se retrouvent à maintes reprises au premier rang des meilleurs lieux de travail. La liste de 2022 a été composée après avoir consulté environ 58.000 employés de différents secteurs, travaillant dans 500 entreprises en activité sur le territoire vietnamien.

Les différentes filiales du groupe sont reconnues dans les catégories “Meilleur lieu de travail en fonction du secteur”. Vinfast est le premier groupe du secteur des technologies/machinisme industriel, Vinhomes arrive en tête du secteur immobilier. Vinpearl est au premier rang dans le secteur de l’hôtellerie/gastronomie, et Vinschool dans le secteur tertiaire (éducation, consultation…).

Ces résultats remarquables ont permis à Vingroup d’être reconnu pour la première fois dans le Top 10 des meilleurs endroits où travailler au Vietnam et de figurer dans la liste des 50 meilleurs cabinets de recrutement parmi les entreprises vietnamiennes en 2022.

Édifier un espace de travail dynamique et favorable au développement humain, tel est l’élément crucial menant Vingroup et ses filiales aux premiers rangs de ce prestigieux classement. En plus d’une rémunération attractive et d’avantages sociaux, ce groupe multisectoriel offre aussi un environnement créatif et inspirant propice à l’épanouissement de ses employés.

Élargissant ses activités à l’international, le constructeur automobile Vinfast, élu meilleure entreprise où travailler dans le secteur des technologies/ machinisme industriel, vise à créer une bonne ambiance dans son environnement de travail, en mettant l’élément humain au cœur de ses activités. Cela permet aux employés de gagner en expérience tout en s’épanouissant au travail. C’est également le fil conducteur de Vinfast dans sa conquête du marché automobile international.

Ses autres filiales comme Vinhomes, Vinpearl et Vinschool se retrouvent aussi à la première place parmi les meilleurs endroits où travailler dans leurs secteurs respectifs, et cela depuis plusieurs années consécutives. Ces résultats illustrent ses investissements efficaces en termes de ressources humaines de qualité.

Vingroup est le plus grand groupe multisectoriel du Vietnam, avec plus de 55.000 employés vietnamiens et étrangers. Ses activités s’articulent autour de la technologie et de l’industrie, du commerce et des services, et des actions caritatives.-CVN/VNA