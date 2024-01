Cérémonie de signature de l'accord de parrainage entre le Fonds VinIF et le projet scientifique et technologique. Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) – Le Fonds pour l’innovation de Vingroup (Vingroup Innovation Fund - VinIF) a déclaré qu'en 2024, elle continuerait à parrainer des programmes et projets scientifiques et technologiques pour promouvoir l'application et contribuer à changer l'environnement de la recherche au Vietnam, créant ainsi une rampe de lancement pour les sciences et technologies vietnamiennes d'accéder à un niveau international.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Hong Thai, a déclaré que le financement contribuerait à promouvoir le développement de groupes de recherche dans les universités et les instituts de recherche, à préserver les valeurs culturelles et historiques, à soutenir la commercialisation des produits et à renforcer les potentiels scientifique et technologique du Vietnam.

Il a exprimé l'espoir que la fondation continuerait à parrainer et promouvoir des activités de soutien à la recherche scientifique et technologique, en mettant l'accent sur les études prioritaires et les produits nationaux approuvés par le Premier ministre.

Le VinIF a été fondé en 2018 par Vingroup, le plus grand conglomérat privé du Vietnam, avec pour mission de soutenir les scientifiques et les jeunes talents des universités et instituts pour mener des recherches innovantes de classe mondiale dans les domaines des sciences et technologies, de l'ingénierie et de la médecine, de l’économie et de l’éducation.

A ce jour, la fondation a accordé 800 milliards de dongs (32,5 millions de dollars) de financements. Rien qu’en 2023, elle a octroyé 300 bourses de maîtrise et de doctorat et 90 bourses postdoctorales, soutenu huit projets et 17 événements culturels et historiques, pour un montant total de 160 milliards de dongs.-VNA