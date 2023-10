Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 5 octobre, VinFast Auto Ltd., une filiale de Vingroup, a publié son rapport financier du troisième trimestre 2023. Dans ce rapport, VinFast prévoit de développer ses activités dans au moins 50 nouveaux marchés à l'échelle mondiale d'ici la fin de l'année 2024.



Notamment, VinFast a également annoncé son plan de construction d'une usine d'assemblage en Inde, le troisième plus grand marché automobile mondial, après les plans précédemment annoncés concernant la construction d'usines aux États-Unis et en Indonésie. L'investissement total prévu en Inde est d'environ 150 à 200 millions de dollars, avec une capacité de production de 50 000 véhicules par an pour la première phase.

Dans le rapport financier du troisième trimestre 2023, VinFast a déclaré avoir livré 10 027 voitures électriques, soit une augmentation de 5% par rapport au deuxième, portant à 21 342 unités le total des voitures vendues sur les 9 premiers mois de 2023.

En plus des voitures électriques, VinFast a enregistré des ventes impressionnantes de 28 220 motos électriques au cours du troisième trimestre, soit une augmentation de 177% par rapport au deuxième trimestre 2023 et de 113% par rapport au troisième trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre 2023 de VinFast s'élève à 8 254 milliards de dongs (342,7 millions de dollars), soit une augmentation de 4% par rapport au deuxième et de 159% par rapport au troisième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires total provient principalement des ventes de véhicules électriques (7 698 milliards de dongs). -VNA