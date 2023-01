Des représentants de VinFast et NXP lors de la cérémonie de signature à Las Vegas. Photo : Vinfast

Hanoï (VNA) - VinFast et NXP Semiconductors ont annoncé leur collaboration sur la prochaine génération de véhicules électriques intelligents de VinFast lors du CES tenu du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas, aux États-Unis.

Avec ce partenariat, VinFast souhaite atteindre son objectif de développement des voitures électriques plus intelligentes, plus propres et connectées.

Dans le cadre de cette collaboration, VinFast exploitera des chipsets, semi-conducteurs et capteurs de NXP. Dans les premières phases de développement, les partenaires veulent se concentrer sur de nouveaux projets automobiles VinFast, en profitant des solutions de NXP pour véhicules électriques intelligents. Ce dernier partagera son écosystème de partenaires avec VinFast et lui apportera ses solutions pour accélérer la mise sur le marché.

Les entreprises souhaitent établir une collaboration conjointe d'experts dédiée au développement de solutions de plateformes d'évaluation en s’appuyant sur les logiciels renommés de NXP : "Nos futurs véhicules électriques utiliseront des semi-conducteurs de haute qualité de NXP pour produire des véhicules plus sûrs et plus sécurisés. Les solutions de l'Internet des objets (IoT) contribueront également à éliminer les barrières dans la vie quotidienne et dans les futures villes intelligentes", a déclaré Lê Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et présidente de VinFast.

De son côté, Lars Reger, directeur de la technologie de NXP Semiconductors, espère que les produits, la technologie et l'écosystème de partenaires de NXP concrétisent la vision commune des deux sociétés. "Nous sommes ravis de nous associer à VinFast pour accélérer le développement de l'industrie automobile et des villes intelligentes", a souligné M. Reger.

NXP Semiconductors est l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Il fournit des solutions technologiques pour les secteurs de l'automobile, des infrastructures industrielles, de la téléphonie mobile et de l'Internet des objets.

Avec l'objectif de développer rapidement le marché mondial avec des véhicules électriques de pointe et des villes intelligentes, la coopération stratégique de VinFast et NXP marque une étape importante dans la création d'un monde plus intelligent, plus propre et plus connecté pour tous. -CVN/VNA