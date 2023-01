Photo: danviet.vn



Hanoï (VNA) - VinFast Canada participera au Salon international de l'Auto de Montréal (SIAM) 2023 qui aura lieu du 20 au 29 janvier dans la province de Québec, au Canada.

Ce sera la première fois qu'un constructeur automobile vietnamien se présente au salon automobile au Canada, confirmant la présence de VinFast sur le marché nord-américain.

Le SIAM est le plus important salon automobile de la province de Québec avec la présence de plus de 500 modèles de voitures et près de 200.000 visiteurs chaque année.

Participant pour la première fois au SIAM 2023, VinFast présentera quatre modèles de véhicules électriques clés avec des tailles de base pour répondre aux divers besoins des clients, dont les petits - VF 6, les petits et moyens - VF 7, les moyens - VF 8 et les grands - VF 9.

Le Canada est l'un des marchés clés de VinFast. Immédiatement après le lancement des deux premiers modèles de voitures électriques à l'international, les VF 8 et VF 9, VinFast a été bien accueilli par le marché canadien avec un nombre impressionnant de commandes.

Les VF 8 et VF 9 sont ouvertes à la vente depuis 2022 et seront livrées au Canada à partir du deuxième trimestre de 2023. Les deux modèles les plus récents, VF 7 et VF 6, devraient être disponibles sur le marché canadien de la fin de 2023 au début de 2024. -VNA