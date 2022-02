Zone industrielle Yen Phong de la province de Bac Ninh attire le plus grand nombre de fonds d'IDE. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Viglacera Corporation développe et a développé 11 parcs industriels au Vietnam et une zone économique à Cuba, attirant près de 15 milliards de dollars de capitaux d'investissement direct étranger, en provenance de plus de 300 entreprises nationales et étrangères et créant des emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs dans la région.

En 2022, Viglacera continuera à développer de nouveaux parcs industriels, des infrastructures de zones industrielles et des services ; à traiter des eaux usées, des déchets ; à fournir de services d'approvisionnement en électricité…, ce pour répondre aux normes et concurrencer les parcs industriels des investisseurs nationaux et étrangers.

Par ailleurs, Viglacera investit dans le développement de projets de logements sociaux, de logements pour les ouvriers, de logements commerciaux, de lieux de villégiature…. Elle vise à améliorer la qualité des services, renforcer les services publics pour les projets d'investissement.

En 2021, le bénéfice avant impôts de Viglacera a atteint 1.033 milliards de dongs (45,45 millions de dollars), soit une augmentation de 22 % du plan fixé et une augmentation de 326 milliards de dongs par rapport à 2020. -VNA