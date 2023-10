Hanoï, 11 octobre (VNA) – Vietravel Airlines, filiale du voyagiste Viettravel, vise à augmenter sa flotte d'avions à 20 d'ici 2025-2026, selon son usine de développement.

Vietravel Airlines, filiale du voyagiste Viettravel, vise à augmenter sa flotte d'avions à 20 d'ici 2025-2026. Photo : VNA

Actuellement, la compagnie aérienne n'exploite que trois avions.Le transporteur vient de recevoir officiellement le CCAR-129 (Chinese Civil Aviation Rules Part 129) de la Chine. CCAR-129 est un règlement qui garantit que les opérateurs fréquents vers la Chine se conforment aux normes et exigences opérationnelles et de sécurité de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC).Actuellement, seules 36 compagnies aériennes dans le monde reçoivent l’approbation CCAR-129. Vietravel Airlines est l'une des deux compagnies aériennes agréées cette année.Sur cette base, la compagnie aérienne envisage d'augmenter son capital pour répondre aux besoins de développement et recherche des investisseurs pour le processus de développement dans un avenir proche.Selon le directeur général de Vietravel Airlines Vu Duc Bien, au premier semestre de cette année, les vols et les passagers de Vietravel Airlines ont augmenté respectivement de 48 % et 43 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le taux d'occupation de chaque vol peut atteindre 80 à 85 %. Ce sont des prémisses importantes pour son développement dans le secteur de l’aviation.La compagnie aérienne a étendu son réseau de vols vers de grandes villes telles que Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang, Quy Nhon et Da Lat, ainsi que Bangkok (Thaïlande). Elle exploite également des vols charters vers Daegu et Muan (République de Corée), ainsi que Macao et Sanya (Chine). - VNA