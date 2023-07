Un avion de Vietravel. Photo : VNA

Hanoï, 12 juillet (VNA) - Vietravel Airlines, membre de Vietravel Corporation, recevra et mettra en service son cinquième avion à la mi-août, et étendra encore sa flotte à six cette année, selon le représentant de la compagnie aérienne.Avec plus d'avions, la compagnie aérienne prévoit d'étendre ses réseaux nationaux et internationaux, ciblant des destinations en Chine, en République de Corée, au Japon et à Taïwan (Chine).Au cours du premier semestre de cette année, Vietravel Airlines a augmenté le nombre de vols de 48 %, de sièges de 55,1 % et de passagers transportés de 42,7 % par rapport à la même période l'an dernier.La compagnie aérienne a opéré des vols reliant Ho Chi Minh-Ville/Hanoi et les principales destinations touristiques du pays, notamment Nha Trang, Da Lat, Phu Quoc, Da Nang et Quy Nhon.Il a également effectué des vols charters vers Daegu de la République de Corée et Macao (Chine).- VNA