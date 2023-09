Hanoi (VNA) – Vietravel Airlines, filiale du voyagiste Viettravel, a effectué son premier vol direct depuis la ville de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa dans le Centre vers Muan en République de Corée.

La liaison Nha Trang-Muan est la deuxième de Vietravel Airlines vers les villes touristiques sud-coréennes, après la ligne Nha Trang-Daegu. Photo: VNA

Le vol charter VU1331 a décollé de l’aéroport international de Muan et a atterri à l’aéroport international de Cam Ranh vendredi 29 septembre à midi, transportant 208 passagers.Il s’agit de la deuxième route de la compagnie aérienne vers les villes touristiques sud-coréennes, après la route Nha Trang-Daegu lancée en mars de cette année.En août 2023, Vietravel Airlines a exploité avec succès des vols charters reliant Nha Trang à Daegu, Nha Trang à Macao (Chine) et Hanoi à Sanya (Chine), des marchés qui apportent un grand nombre de tourisques au Vietnam et vice versa.Les arrivées internationales au pays jusqu’en août 2023 se sont établies à plus de 7,8 millions (l’objectif pour 2023 est de 8 millions en 2023), selon l’Office général des statistiques.Au cours des huit premiers mois, la République de Corée est restée le plus grand marché touristique international du Vietnam avec 2,2 millions de touristes sud-coréens.Le 28 septembre, l’Association vietnamienne du tourisme et son homologue sud-coréenne ont signé un accord de coopération visant à accroître le nombre de touristes entre les deux pays. – VNA