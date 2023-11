Le 5e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Philippines. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense et son homologue philippin Irineo Cruz Espino, ont co-présidé le 22 novembre à Hanoï le 5e Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et les Philippines.

Il s'agissait d'une occasion pour les deux parties de partager des questions d'intérêt commun au niveau stratégique, de trouver un consensus et de définir des contenus de coopération afin de rendre la coopération bilatérale dans la défense plus substantielle et plus efficace, contribuant à approfondir le partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines.

Lors du dialogue, les deux parties ont partagé leurs points de vue sur la situation régionale et mondiale d'intérêt commun, et apprécié le rôle de la région et les mécanismes dirigés par l'ASEAN.

Elles ont également partagé l'importance d'assurer la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale, soulignant la nécessité de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de conclure rapidement les négociations et signer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir l'efficacité des mécanismes de coopération existants et de promouvoir la coopération en matière de formation, de se concentrer sur la coopération logistique, de promouvoir la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts et des besoins, tels que la médecine militaire, le sauvetage et l'industrie de la défense, ainsi que de se soutenir mutuellement au sein des forums et mécanismes multilatéraux.

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense (droite) et le vice-ministre philippin de la Défense, Irineo Cruz Espino. Photo: VNA

Dans l'après-midi du même jour, le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a reçu le vice-ministre philippin de la Défense, Irineo Cruz Espino.



Le général Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à la consolidation et au renforcement du partenariat stratégique avec les Philippines et était déterminé à travailler avec les Philippines pour porter les relations bilatérales à un nouveau niveau profond, intégral et durable, contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement prospère de la région et du monde.

Il a proposé aux deux parties de continuer de mettre en œuvre de manière efficace les domaines de coopération convenus lors du 5e Dialogue sur les politiques de défense.

Pour sa part, le vice-ministre philippin s'est engagé à mettre en œuvre pleinement les contenus de l'Accord de coopération entre les deux ministères de la Défense.

Irineo Cruz Espino a exprimé son désir d'accueillir le ministre Phan Van Giang dans son pays dans un proche avenir. -VNA