New York, 27 septembre (VNA) - L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Atul Khare, ont signé le 26 septembre, au siège des Nations Unies à New York (États-Unis), un protocole d'accord sur l’envoi par le Vietnam d’un hôpital de campagne au Soudan du Sud.

Les employées de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1 qui s’apprêtent à partir en mission au Soudan du Sud fin septembre. Photo: QDND

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du chef d’état-major adjoint, chef adjoint du comité de pilotage sur la participation des casques bleus au maintien de la paix du ministère de la Défense, le général de corps d’armée Pham Ngoc Minh.

Cet accord témoigne de la bonne coopération entre le Vietnam et l’ONU dans le domaine du maintien de la paix.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Atul Khare, a exprimé sa conviction qu’avec l’envoi d'un hôpital de campagne, le Vietnam pourrait contribuer efficacement au maintien de la paix au Soudan du Sud. Il a également espéré que le Vietnam apporterait de nouvelles contributions à cette importante mission des Nations Unies.

C'est la première fois que le Vietnam envoie des femmes médecins militaires pour participer à la force de maintien de la paix de l'ONU. La cérémonie de départ aura lieu le 1er octobre à l'aéroport international de Tan Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville.

Plus précisément, 63 membres du personnel de l’hôpital de campagne, principalement le personnel de l’Hôpital militaire 175 et l’équipement médical, seront transportés au Sud-Soudan, - VNA