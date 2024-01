Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a eu le 24 janvier une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre et ministre néo-zélandais des AE, Winston Peters.



Ils ont convenu de renforcer la coordination entre les deux ministères des AE pour promouvoir la coopération entre les deux pays, d’élargir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement le programme d'action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande pour 2021-2024, de négocier et signer le programme d'action pour la nouvelle période.



Les deux parties ont été unanimes à promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement, ainsi que l'efficacité du Comité mixte sur la coopération économique et commerciale, à renforcer les échanges entre les peuples à travers la coopération dans les domaines de l'éducation, du travail et du tourisme, etc.



Selon Winston Peters, le Vietnam est un partenaire important de la Nouvelle-Zélande dans la région, tant sur le plan géopolitique qu'économique. Les deux pays partagent de nombreux points de vue et visions communs sur les questions régionales et mondiales.



Le vice-Premier ministre et ministre Winston Peters a proposé que les deux pays étudient la possibilité d’élargir leur coopération dans de nouveaux domaines tels que la réponse au changement climatique, la transformation numérique...



De plus, les deux parties ont convenu de promouvoir la coordination et la coopération au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations Unies, l'ASEAN et les mécanismes dirigés par l'ASEAN.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam promouvrait activement les programmes de coopération substantielle entre l'ASEAN et la Nouvelle-Zélande en tant que coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande.



A cette occasion, il a invité le vice-Premier ministre et ministre Winston Peters à effectuer prochainement une visite au Vietnam. -VNA