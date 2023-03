Le 19 mars 2022, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang et le rédacteur en chef de la Bernama Khairdzir bin Md Yunus ont signé un accord de coopération. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'agence de presse malaisienne Bernama et l'Agence vietnamienne d'information (VNA) jouent le rôle important dans le renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples, contribuant à promouvoir les liens Vietnam-Malaisie après 50 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques (30 mars 1973).

Lors d'une interview accordée au reporter de la VNA à Kuala Lumpur, le directeur général de la Bernama Roslan Ariffin a souligné qu'avec leurs propres forces, les deux agences de presse nationales pouvaient apprendre les unes des autres et se développer ensemble, notamment dans le contexte international difficile actuel.

Selon Roslan Ariffin, les deux agences de presse avaient signé le 8 décembre 1982 un accord de coopération en matière d'échange d'informations et renouvelé trois fois en 1991, 2015 et mars 2022. L'accord a permis de maintenir le flux d'informations entre les deux pays, offrant aux populations des deux pays une mine d'informations pour avoir une vision correcte de l'évolution des deux pays.

Panorama de la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre la VNA et la Bernama en mars 2022. Photo: VNA



Actuellement, la Bernama envisage de rouvrir son bureau de représentation à Hanoï tandis que la VNA a toujours un bureau de représentation à Kuala Lumpur.

La couverture médiatique sur chaque pays devrait être guidée par la vision sur la connectivité de l'ASEAN 2025, qui vise à "créer un réseau régional de personnes et d'infrastructures pour améliorer la façon de travailler, de vivre et de voyager, a déclaré Roslan Ariffin.

Il a souligné la nécessité de fournir plus d'informations sur la politique et le développement socioéconomique de chaque pays, d'encourager les habitants des deux pays à voyager dans l'un ou l'autre pays, pour apprendre par eux-mêmes ce qu'ils ont lu et entendu. Les produits de promotion du tourisme peuvent être promus sur les plateformes de médias sociaux pour une plus grande portée. En outre, les médias des deux pays doivent identifier et mettre en évidence les opportunités commerciales sur les marchés de l'autre car l'objectif de la coopération économique de l'ASEAN est de créer la stabilité, la prospérité et une région économique hautement compétitive.

De plus, la Bernama et la VNA doivent examiner le renforcement de l'échange des informations via les programmes de formation communs.

Concernant les fausses informations, la Bernama a mis en place une unité de vérification des informations appelée "MyCheck Malaysia", qui aide à clarifier le contenu suspecté d'être de fausses nouvelles.

Roslan Ariffin a également souligné la nécessité d'un échange d'informations bilatéral et multilatéral pour résoudre le problème des fausses nouvelles entre les pays. -VNA