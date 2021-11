Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en collaboration avec celui lao du Travail et des Affaires Sociales a organisé le 2 novembre la 7e conférence ministérielle sur le travail et le bien-être social Vietnam - Laos sous format virtuel.

Lors de la conférence, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a apprécié les efforts remarquables de la coopération entre les deux ministères ces derniers temps, notamment dans le contexte des évolutions compliquées de l'épidémie dans la région et le monde.

Le ministre lao du Travail et des Affaires sociales Baykham Khattiy a parlé du double impact de la pandémie de COVID-19 sur la vie des gens, le développement socio-économique du Laos et a remercié le Parti et l'État vietnamiens pour leur soutien en matière de technique, d'équipements médicaux accordé au Laos ces derniers temps.

Les deux ministres sont tombés d'accord sur le rapport d'évaluation des résultats de coopération pendant la période 2019-2020 et des orientations de coopération pour 2021-2025. Ils ont signé en ligne un procès-verbal de la 7e conférence ministérielle sur le travail et le bien-être social Vietnam - Laos et un accord de coopération en ce domaine.

La signature d'un accord de coopération dans le secteur du travail et du bien-être social Vietnam-Lao. Photo: VNA

Concrètement, les deux parties se concentreront sur la mise en œuvre de l'Accord de coopération en matière de travail Vietnam - Laos en 2013 ; le renforcement de l'échange d'expériences dans l'élaboration de lois, de politiques et de modèles de gestion des deux ministères ; l'encouragement des localités et des organisations concernées à élargir leur coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale ; l'organisation de la formation à court et à long terme pour les fonctionnaires des deux parties, etc.

Elles ont également convenu que la 8e conférence ministérielle sur le travail et le bien-être social Vietnam - Laos se tiendrait au Laos en 2023. -VNA