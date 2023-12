Vientiane (VNA) - Immédiatement après la cérémonie officielle d'accueil, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, s'est entretenu lundi 4 décembre à Vientiane avec son homologue lao, Saysomphone Phomvihane.

Entretien entre le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê (gauche) et son homologue lao, Saysomphone Phomvihane. photo: VNA



Les deux dirigeants se sont récemment informés de la situation dans chaque pays et des relations de coopération bilatérale.



Le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a hautement apprécié les préparatifs réfléchis du Laos dans l'organisation du premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV), qui aura lieu les 5 et 6 décembre 2023, estimant que cet événement était importante car c'est la première fois dans l'histoire des trois pays Vietnam - Laos - Cambodge qu'il existe suffisamment de mécanismes de rencontre entre les dirigeants de haut niveau sur les trois canaux que sont Parti, Assemblée nationale et gouvernement.

Vuong Dinh Huê et Saysomphone Phomvihane ont exprimé leur joie devant les résultats positifs de la récente coopération entre les deux pays, en particulier entre les deux Assemblées nationales.

Le chef de l’organe législatif du Vietnam a souligné que les deux Assemblées nationales devaient concevoir des institutions et des lois pour créer ensemble des avancées dans la coopération économique et commerciale bilatérale.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction avec l'ouverture prochaine d'un vol direct Ho Chi Minh-Ville - Vientiane, avec 4 vols/semaine à partir de début 2024.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre les deux Assemblées nationales à travers l'échange et le partage d'expériences législatives, la construction et le perfectionnement des institutions et des systèmes juridiques, de se coordonner pour la mise en œuvre effective des accords de haut niveau signés.



Vuong Dinh Huê a affirmé que l'AN du Vietnam était prête à fournir un soutien maximal au Laos, lui permettant d’assumer avec succès ses présidences de l'ASEAN et de l'AIPA en 2024. -VNA