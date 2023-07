Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim accompagné de son épouse et d'une haute délégation malaisienne, est arrivé le 20 juillet à l'aéroport international de Noi Bai, entamant sa visite officielle au Vietnam les 20 et 21 juillet 2023, sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Un requiem pour les soldats vietnamiens et lao tombés pour l’indépendance nationale, la liberté et la prospérité des deux nations, a eu lieu le 20 juillet dans la pagode Phat Tich Luang Prabang, dans la province lao de Luang Prabang.

Le Vietnam déploiera plus d'efforts pour mettre en œuvre les Objectifs de Développement durable (ODD), a déclaré le 19 juillet l'ambassadeur Dang Hoang Giang au Forum Politique de Haut Niveau pour le développement durable, placé sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC).

Le président Vo Van Thuong et d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État sont venus rendre hommage, le 19 juillet, aux héros morts pour la Patrie à Côn Dao, à l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).