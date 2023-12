Séance de travai entre le président de la Commission de la culture et de l'éducation de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Dac Vinh, et le président de la Commission socio-culturelle de l’Assemblée nationale lao, Thoummaly Vongphachanh. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le président de la Commission de la culture et de l'éducation de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Dac Vinh, a eu le 4 décembre à Vientiane une séance de travail avec le président de la Commission socio-culturelle de l’Assemblée nationale lao, Thoummaly Vongphachanh.Cette séance de travail a eu lieu à l’occasion de la visite de travail au Laos du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue.Nguyen Dac Vinh et Thoummaly Vongphachanh ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre leurs Commissions dans les domaines de la culture et de l'éducation, et de continuer à partager des expériences, en particulier celles dans l'élaboration de lois dans ces domaines.Ils ont également souligné l’importance de renforcer la coopération entre les commissions homologues des Assemblées nationales du Vietnam, du Laos et du Cambodge afin de mettre en œuvre efficacement les résultats du Sommet parlementaire concernant la réalisation des accords entre les trois pays dans la zone du triangle de développement. Ils ont en outre discuté de la création d'un Comité conjoint de coopération culturelle et sociale des Assemblées nationales des trois pays pour une coopération plus efficace dans ces domaines.De plus, les deux parties ont convenu de collaborer étroitement avec le Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Laos, les groupes des jeunes députés et des députées des deux Assemblées nationales du Vietnam et du Laos pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et des activités axés sur l'éducation.A cette occasion, Nguyen Dac Vinh a affirmé que sa Commission était prête à soutenir la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale du Laos dans la préparation de contenus pour la 45e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-45) accueillie par l’organe législatif lao.Auparavant, Nguyen Dac Vinh, également président de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, a rencontré le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdara. -VNA