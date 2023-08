Lors de l'entretien. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le vice-ministre de la Sécurité publique Nguyen Duy Ngoc, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang de son ministère a eu un entretien avec son homologue lao Kham Kinh Phuilamanivong dans l'après-midi du 10 août à Vientiane.Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier celle liée à la drogue et à la haute technologie.Concernant l’orientation de la coopération dans les temps à venir, les deux parties ont affirmé continuer à maintenir les contacts avec les responsables à tous les niveaux entre les deux ministères, se coordonner dans le traitement de toutes sortes de criminalité, l’application stricte des contenus signés par les deux ministères. En plus, le Vietnam et le Laos se sont engagés à poursuivre le partage d'informations, à renforcer la coopération, à assurer la stabilité politique, la sécurité, l'ordre social dans chaque pays, à intensifier la prévention de la criminalité transnationale, en particulier de la drogue et de la traite des êtres humains.Les deux parties ont également convenu d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de haut niveau sur la question frontalière, renforcer la coordination des patrouilles, du contrôle et de la prévention des activités d'entrée et de sortie illégales à travers la frontière Vietnam - Laos, mettre en œuvre efficacement les traités et accords internationaux auxquels les deux parties sont parties et promouvoir les négociations vers la signature de documents juridiques entre les deux pays.En outre, ils se sont engagés à coordonner étroitement pour assurer une sécurité absolue pour les tournées des hauts dirigeants des deux Partis et États, organiser en toute sécurité les événements importants des deux pays, protéger des ouvrages et projets clés Vietnam - Laos, déployer et promouvoir efficacement les projets de coopération entre les deux ministères de deux pays.Le même jour, le vice-ministre Nguyen Duy Ngoc est venu vérifier l'état d'avancement des travaux de construction de l'Académie politique de la sécurité publique populaire lao ainsi que visiter des officiers et militaires du bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos. -VNA