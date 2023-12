Photo : VNA



Quang Ninh (VNA) - La 10e conférence théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ayant pour thème "Développer la culture et l’homme dans le processus de développement du pays vers l'orientation socialiste - Expérience du Vietnam et du Laos", a débuté le 19 décembre dans la province de Quang Ninh (Nord).La délégation du PCV est conduite par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale politique de Ho Chi Minh et président du Conseil théorique du Parti. La délégation du PPRL est dirigée par Kikeo Khaykhamphithoune, membre du Bureau Politique, vice-Premier ministre.Nguyen Xuan Thang a clairement déclaré que la conscience et le point de vue du Parti sur le rôle de la culture et de l’homme dans le développement national, l’édification et la protection de la Patrie étaient de plus en plus complétés et perfectionnés. La culture est le fondement spirituel de la société, les objectifs du pays, le soft power, une ressource endogène importante et la force motrice du développement rapide et durable du pays.De son côté, Kikeo Khaykhamphithoune a souligné la conscience et le point de vue du Parti en matière de développement de la culture et de l’homme, tout en affirmant continuer à promouvoir les valeurs culturelles uniques de la nation et à développer constamment l'esprit civilisé de la société ; renforcer la direction du Parti dans le travail culturel dans la nouvelle période ; identifier la culture comme le facteur fondamental créant la stabilité de la nation, la force motrice du développement social et l'objectif du développement social et humain.Pendant deux jours de conférence, les délégués écoutent des rapports thématiques, discutent et échangent des opinions pour approfondir les questions d'intérêt commun. - VNA