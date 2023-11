Il s’agit de la première visite officielle au Japon du président Vo Van Thuong, qui a lieu à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (21 septembre 1973 - 2023).Dans le cadre de cette visite, le président Vo Van Thuong s'entretiendra avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio et rencontrera l'empereur et l’impératrice du Japon. Il prendra la parole à la Diète du Japon, rencontrera également de hauts dirigeants et les représentants des milieux politiques, économiques et scientifiques et des associations culturelles. Le président Vo Van Thuong se rendra également dans la préfecture de Fukuoka.Selon le vice-ministre Nguyen Minh Vu, cette visite contribuera à consolider la confiance politique et à renforcer les échanges étroits entre les dirigeants de haut rang des deux pays et affirmera que dans sa politique extérieure, le Vietnam continue de considérer le Japon comme un partenaire de premier plan et à long terme, et souhaite travailler avec le pays pour optimiser les similitudes en matière des intérêts communs pour le développement de chacun ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.La coopération entre le Vietnam et le Japon se trouve à son plus haut niveau de l'histoire, avec de grandes réalisations dans tous les domaines, a-t-il déclaré.Le Japon est actuellement le plus grand fournisseur d'APD du Vietnam avec environ 30 milliards de dollars, le deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, le troisième partenaire en matière de tourisme et d'investissement et le quatrième partenaire commercial de ce pays d'Asie du Sud-Est.Les deux pays ont également boosté leur coopération dans de nouveaux domaines tels que l'innovation, la science et la technologie, la transformation numérique, la transformation verte, l'énergie et la réponse au changement climatique.Lors des forums internationaux tels que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) et les Nations Unies, les deux pays coopèrent toujours étroitement, se soutiennent et joignent leurs mains pour résoudre les problèmes internationaux et régionaux d'intérêt commun.Sur la base d'une coopération étroite et étendue, le vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que la visite du président Vo Van Thuong contribuerait à resserrer l'amitié bilatérale, à approfondir la confiance politique et à accroître les contacts et les échanges entre les hauts dirigeants des deux pays et les responsables des ministères, secteurs et localités vietnamiens et partenaires japonais.Le Vietnam espère que les deux pays mettront en œuvre efficacement un programme d’APD de nouvelle génération ; continuer à promouvoir la coopération pour attirer l'APD japonaise dans les domaines des infrastructures, de la résilience au changement climatique et de la formation des ressources humaines ; promouvoir la coopération en matière d'investissement ; maintenir une dynamique de croissance durable du chiffre d'affaires du commerce bilatéral ; coordonner l'amélioration de l'efficacité des accords économiques entre les deux parties ; et renforcer la collaboration au travail et la formation des ressources humaines, en particulier des ressources humaines de haute qualité. -VNA