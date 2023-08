Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue prononce un discours à l'Institut iran ien pour les études politiques et internationales ( IPIS ). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant sa visite officielle en Iran, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue s'est rendu à l'Institut iranien pour les études politiques et internationales (IPIS) où il a prononcé un discours intitulé "Vietnam et Iran coopèrent pour la paix et le développement".



Dans son discours, Vuong Dinh Hue a affirmé que ces 50 dernières années, les générations antérieures avaient travaillé sans relâche pour développer l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Iran, jetant ainsi une base solide pour les relations bilatérales à l'avenir.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue répond aux questions d 'érudits et de chercheurs iraniens. Photo: VNA



Pour s'orienter vers un avenir pacifique et prospère avec une vision sur les 50 prochaines années des relations entre le Vietnam et l'Iran, Vuong Dinh Hue a proposé que les deux parties collaborent pour consolider quatre connectivités en matière de mécanismes de dialogue et de coopération ; de numérique, de sciences et technologies, de transports ; de commerce et d'investissement ; et enfin, de liens entre les deux peuples.



Le président de l'AN vietnamienne a répondu à certaines questions d'érudits et chercheurs iraniens. Selon lui, la paix et la coopération au développement sont toujours les tendances dominantes. Le Vietnam poursuit la politique étrangère de multilatéralisation et de diversification, étant un ami et un partenaire fiable pour tous les pays du monde, pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement. C'est un modèle commun pour trouver notre propre voie dans un monde dynamique, a-t-il souligné. Il a ensuite partagé les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre du processus de Renouveau. En 35 ans, (de 1986 à 2021), le PIB du Vietnam a été multiplié par 12, a-t-il rappelé, avant de parler des leçons tirées par son pays, dont le point de vue "actions centrées sur le peuple".Pour s'orienter vers un avenir pacifique et prospère avec une vision sur les 50 prochaines années des relations entre le Vietnam et l'Iran, Vuong Dinh Hue a proposé que les deux parties collaborent pour consolider quatre connectivités en matière de mécanismes de dialogue et de coopération ; de numérique, de sciences et technologies, de transports ; de commerce et d'investissement ; et enfin, de liens entre les deux peuples.Le président de l'AN vietnamienne a répondu à certaines questions d'érudits et chercheurs iraniens. Selon lui, la paix et la coopération au développement sont toujours les tendances dominantes. Le Vietnam poursuit la politique étrangère de multilatéralisation et de diversification, étant un ami et un partenaire fiable pour tous les pays du monde, pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement. C'est un modèle commun pour trouver notre propre voie dans un monde dynamique, a-t-il souligné.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a assisté à la cérémonie de signature de nombreux accords de coopération importants entre des ministères et organes des deux pays.