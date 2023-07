Le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense (droite) reçoit à Hanoi l’amiral R Hari Kumar, commandant de la Marine indienne. Photo: mod.gov.vn



Hanoi (VNA) – La coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Inde a été activement promue, a déclaré le 24 juillet à Hanoi le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam (APV), vice-ministre de la Défense, à l’amiral R Hari Kumar, commandant de la Marine indienne, en visite de travail au Vietnam.

Le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong a affirmé que les liens ont abouti à des développements solides et efficaces dans divers domaines tels que la formation, la coopération militaire, les missions de maintien de la paix des Nations Unies et l'industrie de la défense.



Il a déclaré que les responsables du ministère vietnamien de la Défense et de l'état-major général de l'APV créent toujours des conditions favorables pour que les deux marines renforcent la coopération dans tous les domaines.



De son côté, R Hari Kumar s’est déclaré convaincu que que la visite approfondira davantage l'amitié, la coopération, la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux ministères de la Défense en général et entre leurs forces navales en particulier.

Il a souligné que dans l'ensemble des relations bilatérales, les liens de défense jouaient un rôle important, rapprochant les deux nations.

Il a espéré qu'à l'avenir, les deux ministères de la Défense des deux pays continueront à renforcer leur collaboration efficace dans les domaines d'intérêt mutuel. -VNA