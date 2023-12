Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Après leur entretien, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine Xi Jinping a écouté les rapports sur 36 accords de coopération signés par les ministères, secteurs, agences et localités lors de cette visite d'État au Vietnam du dirigeant chinois. Voici la liste des accords :- Accord de coopération entre la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste du Vietnam et la Commission de propagande du Parti communiste chinois pour la période 2024-2028.- Protocole d'accord entre la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste du Vietnam et la Commission centrale de propagande du Parti communiste chinois sur la traduction et la publication d'ouvrages classiques.- Plan de mise en œuvre du Protocole d’accord entre la Commission centrale des affaires intérieures du Parti communiste vietnamien et la Commission centrale aux affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois pour la période 2023-2027.- Accord sur l'approfondissement de la coopération dans la nouvelle période entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères de et le ministère chinois des Affaires étrangères.- Accord sur le transfert des personnes condamnées entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine.- Accord sur la prévention et la lutte contre la criminalité entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine.- Protocole d'accord entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère chinois de la Défense sur les patrouilles conjointes dans les eaux du golfe du Bac Bo.- Plan de coopération visant à promouvoir conjointement la connexion entre le cadre "Deux corridors, une ceinture" et l'initiative "une Ceinture et une Route" entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine.- Accord entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine sur la construction conjointe d'un pont routier enjambant le fleuve Rouge dans la zone frontalière de Bat Xat à Lao Cai du Vietnam et Ba Sa au Yunan de Chine.- Protocole entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine sur la simplification des procédures d'immigration du personnel, des moyens de transport et des équipements et des matériaux de construction à travers la porte frontière Lao Cai - Hekou pour construire conjointement un pont routier enjambant le fleuve Rouge à la frontière de Bat Xat du Vietnam et Ba Sa de Chine.- Protocole d'accord entre le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement de la République populaire de Chine sur le renforcement de la coopération au développement et la promotion de la mise en œuvre de l'Initiative de développement mondial.- Accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage en mer entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine.- Accord visant à établir un téléphone rouge des informations sur les incidents inattendus liés aux activités de pêche en mer.- Protocole d'accord sur la promotion de la coopération dans le domaine du développement vert entre le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement du Vietnam et le ministère chinois du Commerce.- Accord pour mettre en œuvre des échanges amicaux entre les organisations du Parti locales entre le Comité du Parti communiste du Vietnam de la ville de Hai Phong et le Comité du Parti communiste chinois de la province du Yunnan.- Plan d'action pour la période 2023-2026 pour mettre en œuvre le Protocole d'accord entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l’administration populaire du Yunnan de Chine sur le renforcement de la coopération économique et commerciale.- Plan d'action pour la période 2024-2026 entre le Comité provincial du Parti communiste du Vietnam de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang et le Comité du Parti communiste chinois de la région autonome Zhuang du Guangxi pour enrichir davantage le contenu du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.- Plan d'action pour la période 2024-2026 pour mettre en œuvre le Protocole d'accord dans le domaine économique et commercial entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l’administration de la région autonome Zhuang du Guangxi de Chine.- Protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Transports et la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine sur le renforcement de la coopération ferroviaire Vietnam-Chine.- Protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Transports et l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement de la République populaire de Chine sur le renforcement de la coopération en matière d'aide au développement de la voie ferrée frontalière Vietnam-Chine.- Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l'Information et des Communications et le ministère chinois du Commerce sur la coopération en matière d'investissement dans le domaine de l'économie numérique.- Protocole d'accord sur la coopération dans les domaines des télécommunications, des technologies de l'information, des communications et de la transformation numérique entre le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication et le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.- Protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la communication numérique entre le ministère vietnamien de l'Information et de la Communications du Vietnam et l'Administration d'État de la radio et de la télévision de Chine.- Protocole d'accord sur l'échange sur la coopération médiatique entre le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication et le Bureau de presse du Conseil d'État de la République populaire de Chine.- Protocole d'accord sur le renforcement de la coopération en matière d'économie numérique et de données numériques entre le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication et l'Administration nationale des données de la République populaire de Chine.- Programme de coopération pour 2024 et 2025 entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère chinois de la Justice.- Protocole d'accord entre le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.- Protocole d'accord entre le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement de la République populaire de Chine sur le renforcement de la coopération dans le développement des ressources humaines.- Accord de coopération entre le Comité des nationalités du Vietnam et le Comité des affaires ethniques de Chine.- Protocole d’accord pour les exigences concernant la création de zones indemnes de fièvre aphteuse à l'aide de vaccins.- Protocole sur les exigences de quarantaine végétale pour les pastèques exportées du Vietnam vers la Chine.- Protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère chinois des Ressources en eau sur l'échange de données hydrologiques pendant la saison des crues.- Protocole d’accords entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine sur le développement vert, le changement climatique et la protection de l'environnement.- Protocole d’accord dans le domaine du droit d'auteur et des droits pertinents entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Administration nationale des droits d'auteur de la République populaire de Chine.- Accord de coopération entre la Radio la Voix du Vietnam et la Télévision centrale de Chine.- Mémorandum de coopération entre la Télévision nationale du Vietnam et la Télévision centrale de Chine. - VNA