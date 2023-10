Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense et sa délégation se rend à la 6e brigade interarmes du 82e Groupe d'armée. Photo: VNA



Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de sa participation au 10e Forum Xiangshan de Pékin, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre vietnamien de la Défense, accompagné d'une délégation de haut niveau du ministère de la Défense, ont rendu visite le 29 octobre à l'Académie des sciences militaires de l'Armée populaire de Libération de Chine et à la 6e brigade interarmes du 82e Groupe d'armée.

A cette occasion, le général Phan Van Giang a émis son espoir que l'Académie des sciences militaires de l'Armée populaire de Libération de Chine renforcerait la coopération en matière de recherche avec les unités de l'Armée populaire vietnamienne.

Il a également proposé à l'Académie des sciences militaires de l'Armée populaire de Libération de Chine de collaborer avec l'Institut de la stratégie de défense du Vietnam relevant du ministère de la Défense pour achever prochainement le projet de recherche conjoint "Collecte de documents et d'archives sur l'amitié entre les armées du Vietnam et de la Chine, et l'idéologie de solidarité entre Hô Chi Minh et Mao Zedong dans la guerre de résistance contre l'armée française et américaine".

En visitant la 6e brigade interarmes, la délégation vietnamienne a compris mieux l'histoire et la structure organisationnelle de cette unité. La 6e brigade interarmes a été créée en 1938.

Le 10e Forum Xiangshan de Pékin débute officiellement le 30 octobre, avec la participation de nombreux dirigeants du ministère de la Défense, de militaires, d'experts et d'universitaires des pays et organisations internationales. Le ministre Phan Van Giang prononcera un discours lors de la séance plénière intitulée "Le rôle des pays en développement dans la sécurité mondiale". -VNA