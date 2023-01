Le rôle pionnier du secteur diplomatique sera poursuivi dans la construction et le maintien d’un environnement de paix, de stabilité, la mobilisation des ressources extérieures au service du développement

L'Association historique de Verrières-le-Buisson organise une exposition de documents de presse français et internationaux sur les Accords de Paris de 1973.

Les autorités et la section du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Khanh Hoa (Centre) ont adressé le 17 janvier leurs vœux du Nouvel An lunaire aux cadres, soldats et habitants à Truong Sa.