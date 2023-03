Le circuit touristique «Deux pays-six destinations» vient d'être lancé le 28 mars. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Service du Tourisme de Hanoï, en collaboration avec ceux de Lao Cai, Quang Ninh, Hai Phong (Vietnam) et le xian de Honghe (province du Yunnan, Chine), a lancé le 28 mars le circuit touristique « Deux pays-six destinations ».Ce circuit relie deux destinations de la Chine que sont Kunming et le xian de Honghe (Yunnan) et quatre localités du Vietnam que sont Lao Cai, Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh.Selon Zhao Ruijun, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) du xian de Honghe, l'ouverture de ce circuit contribuera à renforcer la coopération touristique transfrontalière entre la Chine et le Vietnam.De son côté, la directrice du Service du Tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a affirmé qu'il s’agissait d’un événement encourageant pour les secteurs du tourisme des deux pays, notamment ceux des localités concernées.Les responsables des Services du Tourisme de Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et Lao Cai ont convenu d'organiser conjointement des activités de promotion du tourisme avec la province chinoise du Yunnan, le xian de Honghe en particulier. Ils ont également décidé de créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises des deux parties exploitent efficacement ce circuit et les prochains.-VNA