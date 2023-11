Quang Ninh (VNA) – Une délégation de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), dirigée par le vice-président du 14e Comité national de la CCPPC, Wang Yong, est arrivée lundi 27 novembre au Vietnam pour le 2e échange d’amitié avec le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) dans la province de Quang Ninh (Nord).

Les délégations vietnamienne et chinoise au poste-frontière international de Mong Cai. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie de bienvenue, le vice-président du Comité central du FPV, Hoàng Công Thuy a déclaré que la visite de la délégation de la CCPPC, qui fait suite aux autres visites des dirigeants vietnamien et chinois, contribue à resserrer les relations entre les deux pays en général et la coopération entre les deux agences en particulier.L’année 2023 marque le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine. Ainsi, les deux pays ont intensifié leurs échanges d’amitié, renforcé leur coopération dans divers domaines et accordé une attention accrue à la promotion d’une coopération intégrale et à l’approfondissement des liens dans les domaines de l’économie, du commerce et du tourisme.Cela a contribué à concrétiser et à promouvoir la réalisation des perceptions communes atteintes par les plus hauts dirigeants des deux pays, contribuant ainsi au développement stable, sain et durable des relations Vietnam-Chine dans les temps à venir.La coordination pour organiser le 2e échange d’amitié entre le FPV et la CCPPC à Quang Ninh est une preuve vivante et une activité pratique pour concrétiser les perceptions communes, en particulier dans le domaine des échanges entre les peuples.L’événement contribue à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir l’amitié entre les deux organes, contribuant ainsi à la croissance des relations entre les deux nations et entre leurs peuples. – VNA