Le durian du Vietnam s'exporte bien en Chine. Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - La Chine est demeurée le plus grand partenaire commercial, et celui avec lequel le Vietnam a réalisé le déficit commercial le plus élevé.

En janvier et février, dans ses échanges commerciaux avec la Chine, le Vietnam a affiché un déficit commercial de 6,5 milliards de dollars.

Selon le Département général des Douanes, ces deux premiers mois, les exportations vietnamiennes de marchandises de toutes catégories vers la deuxième puissance économique ont affiché une valeur de 7,4 milliards de dollars, -5,7% par rapport à la même période de 2022.



Les téléphones et accessoires, les ordinateurs - produits électroniques et composants, les fruits et légumes, le textile-habillement, les chaussures et sandales, le bois et l’ameublement, les fibres textiles ont été les produits les plus exportés.



Le Vietnam a aussi importé pour 13,93 milliards de dollars de marchandises chinoises. Ainsi, la balance commerciale bilatérale est déficitaire pour le Vietnam, de 6,53 milliards de dollars.



Bien que la Chine ait rouvert depuis le 8 janvier 2023 sa frontière terrestre avec le Vietnam permettant la circulation des marchandises et des personnes, les échanges commerciaux bilatéraux n'ont pas rebondi aussi fort que prévu. -CPV/VNA