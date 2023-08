Cao Bang (VNA) - La province frontalière de Cao Bang , au Nord du Vietnam, et la province chinoise du Guangxi vont exploiter en commun à titre expérimental des visites du site de la cascade de Ban Gioc (Vietnam) - Chutes de Detian (Chine) entre le 15 septembre 2023 et le 14 septembre 2024.Les touristes des deux pays devront s'inscrire en avance par groupe de 20 personnes maximum.Chaque groupe ne devra pas dépasser une durée de 5 heures de visite et les nuitées seront interdites. Pour entrer dans les zones pittoresques des deux côtés, les touristes devront utiliser leur passeport ou leur permis d'entrée/sortie.Il n'y aura pas de frais d'entrée pour les visiteurs vietnamiens entrant du côté chinois. La partie vietnamienne devra souscrire une assurance pour les touristes avant d'entrer dans la zone pittoresque chinoise.Les touristes chinois entrant du côté vietnamien devront acheter un billet de 70.000 dôngs (2,9 dollars), assurance comprise et à l'exclusion des autres frais de service.