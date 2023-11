Des responsables de Cao Bang et du Guangxi lors de l'entretien. Photo : VNA



Cao Bang (VNA) - La Police provinciale de Cao Bang (Nord) s’est entretenue le 8 novembre avec une délégation de Police de la région autonome de Zhuang, province du Guangxi, Chine, sur la coopération dans l’application de la loi en matière de prévention et de lutte contre la drogue dans la zone frontalière entre les deux provinces.

Depuis 2019, surtout après la création du Bureau de liaison transfrontalière BLO en août 2020, la coordination dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue entre Cao Bang et le Guangxi connaît des progrès remarquables.

À travers des appels téléphoniques, des entretiens, de l’échange des notes diplomatiques…, la Police d'enquête sur la criminalité liée à la drogue de la Police provinciale de Cao Bang et l'équipe générale de la police de prévention et de lutte contre la drogue de la Police du Guangxi ont échangé des informations sur la situation de la criminalité liée à la drogue ; coordonné pour arrêter les sujets recherchés.

Lors de cet entretien, les deux parties ont discuté franchement des résultats obtenus ces derniers temps dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue, des limites dans la coordination et l'échange d'informations entre les deux parties, tout en se mettant d'accord sur les solutions et les principales orientations de travail.



À cette occasion, la Police provinciale de Cao Bang et la Police du Guangxi, Chine ont signé un règlement de coordination entre le Bureau de liaison transfrontalière BLO de Cao Bang et celui du Guangxi. -VNA