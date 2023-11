Récompenser des collectifs qui ont contribué activement au programme de parrainage en faveur des étudiants lao et cambodgiens faisant des cursus à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - Plus d'une centaine d'organisations et individus bénévoles du programme "Semer les graines de l'amitié" de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge prennent en charge près de 500 étudiants cambodgiens faisant des cursus au Vietnam.

Nguyen Cong Trung, membre du Comité central de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge, parraine actuellement les deux étudiants cambodgiens Aing Kimhing et Vannak Dine qui poursuivent des études à l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville (UMP). Selon lui, à travers son soutien à ces étudiants, il souhaite contribuer à la sensibilisation des jeunes cambodgiens à l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Selon Nguyen Thi Thanh, présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge, le programme "Semer les graines de l'amitié", depuis son lancement en 2012, a reçu un fort soutien de ses membres, de plusieurs associations et de nombreux étudiants cambodgiens. Rien qu'en 2023, l'Association a décidé de prendre en charge plus de 200 étudiants cambodgiens faisant des études au Vietnam.

Le Tuan Khanh, vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge, a déclaré que pour l'année scolaire 2023-2024, l'Association soutiendrait 70 étudiants et continuerait de collaborer avec l'ambassade et le Consulat général du Cambodge au Vietnam pour soutenir 130 autres.

Après avoir terminé leurs études, ces étudiants cambodgiens deviendront une ressource humaine importante et participeront activement à la construction et au développement du Cambodge. Ils serviront de passerelle entre les deux peuples et les deux pays pour continuer à développer l'amitié traditionnelle bilatérale, a ajouté Le Tuan Khanh. -VNA