Hanoï (VNA) - Le 18 avril au soir, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a eu une conversation téléphonique avec son homologue argentin, Santiago Andrés Cafiero, pour discuter des priorités des relations bilatérales dans le contexte où le Vietnam et l’Argentine fêteront le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.

Les deux ministres ont déclaré se réjouir du développement du partenariat intégral entre leurs pays malgré le COVID-19. En 2021, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 4,5 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 14,1%. Actuellement, l’Argentine est le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Au nom du gouvernement vietnamien, Bui Thanh Son a exprimé encore une fois ses remerciements au gouvernement argentin pour son offre de 500.000 doses de vaccin d'AstraZeneca au Vietnam en novembre 2021.

Le ministre vietnamien a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations avec l'Argentine et qu'il était prêt à travailler avec l'Argentine pour rendre plus efficace leur partenariat intégral établi en 2010.

Le ministre vietnamien a proposé d’accorder la priorité à la multiplication des visites de hauts dirigeants et de mieux profiter des opportunités de coopération économique et commerciale à travers des mécanismes bilatéraux et multilatéraux (OMC, MERCOSUR...).

Il a également suggéré à la partie argentine de favoriser l’accès à son marché des produits agricoles (café, fruits frais et séchés) et d’autres produits phares du Vietnam tels que textile-habillement, chaussures en cuir, meubles, matériaux de construction…

Le ministre Bui Thanh Son a déclaré apprécier la proposition de son homologue Santiago Andrés Cafiero d'élargir la coopération bilatérale dans des domaines dont les technologies spatiales et les satellites, les biotechnologies au service de l'agriculture et de l'élevage, la transformation énergétique.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (centre). Photo: VNA

Pour sa part, le ministre Santiago Andrés Cafiero a affirmé que l'Argentine tenait toujours en haute estime le rôle et à la position du Vietnam dans la région et dans le monde.

Il a convenu de renforcer la coordination dans la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce tant sur le plan bilatéral que multilatéral, ainsi que de promouvoir la coopération Sud-Sud.

Il a également promis de travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne dans l’élaboration et la mise en œuvre d'activités politiques, diplomatiques, économiques, commerciales, culturelles et touristiques en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. -VNA