Entretien entre le Département des affaires juridiques du ministère vietnamien de la Défense et le Département de droit du ministère allemand de la Défense, le 8 novembre à Hanoï. Photo:QDND Hanoï (VNA) – Un entretien entre le Département des affaires juridiques du ministère vietnamien de la Défense et le Département de droit du ministère allemand de la Défense, s’est tenu le 8 novembre à Hanoï.

Cet entretien s’est inscrit dans le cadre de la visite du 7 au 11 novembre d’une délégation du Département de droit du ministère allemand de la Défense au Vietnam.

Les deux parties ont discuté des questions liées à l'édification et au perfectionnement des systèmes juridiques militaires et de défense des deux pays, à l’élaboration de documents juridiques liés à l'armée, à la défense nationale, au maintien de la paix des Nations Unies, à la protection civile...

Le général de brigade Han Manh Thang, directeur du Département des affaires juridiques, a informé la délégation allemande des travaux de l'élaboration des lois militaires et de défense au Vietnam, dans le but d'établir une base juridique solide favorisant la mise en œuvre des tâches militaires et de défense, la lutte contre des complots et des activités de sabotage des forces hostiles et la protection de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la Patrie, la protection du peuple, du Parti, de l'État et du régime socialiste.

De son côté, le directeur adjoint du Département de droit du ministère allemand de la Défense, Stefan Sohm, a partagé des expériences allemandes en matière de participation à des opérations de maintien de la paix de l'ONU et d'édification de corridors de légalité pour la protection de la paix régionale et mondiale.

Entretien entre le Département des affaires juridiques du ministère vietnamien de la Défense et le Département de droit du ministère allemand de la Défense, le 8 novembre à Hanoï. Photo: QDND Les deux parties ont souligné la nécessité de signer un accord international au niveau de ministère de la Défense sur la coopération dans le domaine du droit militaire et de la défense.

En ce qui concerne les orientations de la coopération bilatérale, les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges de délégations, le partage d'informations professionnelles, la coopération bilatérale en matière d’entraînement, de formation des ressources humaines, d'édification des accords internationaux de coopération dans les domaines militaire et de la défense. -VNA