Séminaire intitulé «Cinq ans de mise en œuvre du CPTPP: le Vietnam - la porte vers l'Asie du Sud-Est pour les entreprises canadiennes". Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Afin de promouvoir les relations économiques entre le Canada et le Vietnam, le ministère des Affaires mondiales de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, l'Agence de promotion des investissements d'Edmonton se sont coordonnés avec le Bureau commercial du Vietnam au Canada pour organiser un séminaire intitulé «Cinq ans de mise en œuvre du CPTPP: le Vietnam - la porte vers l'Asie du Sud-Est pour les entreprises canadiennes".La conférence faisait partie d'une série d'activités commémorant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada (1973 - 2023).Le ministère des Affaires mondiales de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest a souligné l'importance de cet événement pour aider les entreprises canadiennes à mieux comprendre les accords de libre-échange que le Canada a signés avec des pays, y compris l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Le Vietnam est un partenaire commercial important du Canada et de la province de l'Alberta. Les principales exportations canadiennes vers le Vietnam comprennent les produits agricoles, les minéraux, les métaux et les machines industrielles. Le Vietnam est le partenaire numéro un du Canada dans la région de l'ASEAN depuis 2015.Le ministère des Affaires mondiales de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest travaille avec le Bureau commercial du Vietnam au Canada pour proposer des programmes visant à aider les entreprises à adapter leurs produits ou services au marché vietnamien.L'Alberta exporte actuellement de nombreux produits tels que le pétrole et le gaz, des machines et surtout des produits agricoles, tout en important des vêtements, des appareils électroniques et des chaussures du Vietnam. Selon l'évaluation de l'Agence de promotion des investissements d'Edmonton, grâce à l'exploitation efficace du CPTPP, les entreprises des deux côtés auront une meilleure compréhension de la structure des produits de chacune et renforceront davantage les relations commerciales.Les accords de libre-échange comme le CPTPP ouvrent de nombreuses opportunités aux entreprises du Canada et du Vietnam. Après cinq années de mise en œuvre, c'est désormais le moment d'or pour les petites et moyennes entreprises des deux parties de s'ouvrir au monde et d'accroître leur taille pour rivaliser avec les sociétés multinationales. En plus des avantages liés à la réduction des impôts, les accords de ce type aideront les entreprises à fonctionner dans un environnement juridique transparent, avec une protection des investissements et de la propriété intellectuelle...Dans le contexte où le Canada fait la promotion de la stratégie indo-pacifique, les entreprises canadiennes bénéficieront également de nombreux mécanismes de soutien pour étendre leurs opérations dans l'ASEAN, y compris au Vietnam.Le Vietnam, un partenaire important du Canada au sein de l'ASEAN depuis 50 ans, est la principale destination dans l'ASEAN pour les produits canadiens. Le Vietnam est évalué comme une porte d'entrée pour les entreprises canadiennes souhaitant se développer dans cette région.Selon un récent rapport d'enquête, les milieux d’affaires canadiens considèrent le Vietnam comme le pays offrant le plus d'opportunités dans la région de l'ASEAN, car il émerge comme un nouveau point de demande en matière de commerce, d'investissement et d'innovation créative. Il est temps pour les entreprises albertaines de saisir les opportunités commerciales au Vietnam et, via le Vietnam, d'entrer dans l'ASEAN. -VNA