Hanoï (VNA) – Le Mexique et le Vietnam sont bien connus pour des produits agricoles et alimentaires. Fort des produits agricoles de haute qualité avec des prix raisonnables, le Mexique peut répondre à la demande croissante du Vietnam en la matière.

Photo: mercurynews



C’est ce qu’a souligné l'ambassadrice du Mexique au Vietnam, Sara Valdes Bolano, lors d’un séminaire intitulé "Opportunités d’affaires et d’investissement des produits alimentaires entre le Vietnam et le Mexique" tenu le 27 avril à Hanoï.

Le Mexique est le 15e exportateur mondial des produits alimentaires et le premier producteur mondial d’avocats. La production de fraise, de banane, du bœuf… sont également des atouts du Mexique. Ce pays expédie également ses produits agricoles vers 160 pays du monde avec plus de 290 produits agricoles de haute qualité vers de grands marchés comme les Etats-Unis et le Japon.

Pour promouvoir le commerce agricole, les ministères vietnamien et mexicain de l’Agriculture ont accéléré le perfectionnement du protocole d’accord sur la protection végétale, la santé et des produits alimentaires ; et un autre sur la recherche et l'importation de la viande et d'autres produits frais, a-t-elle affirmé.

En outre, la signature de l'Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) permettra de donner un nouvel essor au commerce agricole entre les deux nations, a ajouté Mme Sara Valdes Bolano.

Lors de ce séminaire, des représentants des entreprises vietnamiennes ont affirmé qu'il s'agissait d'une bonne occasion pour étudier le marché et des produits mexicains pour tisser une coopération avec des partenaires mexicains.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Mexique est le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine avec un chiffre d’affaires à l’import-export en forte hausse. La balance commerciale est toujours excédentaire pour le Vietnam depuis plusieurs années. Au cours des 9 premiers mois de l'année, les échanges commerciaux Vietnam – Mexique ont atteint plus de 2,2 milliards de dollars, dont 1,8 milliard d’exportations du Vietnam.

Etant membres actifs du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et ayant signé le CPTPP, le Vietnam et le Mexique possèdent des conditions favorables pour développer leur coopération économique et politique. Hanoï souhaite promouvoir la coopération avec Mexico dans la riziculture, l’aquaculture, les sciences et les technologies, la santé et la pharmacie, l’éducation et la formation, l’adaptation au changement climatique, etc. -VNA